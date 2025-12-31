Confirma secretaría de Seguridad Pública (SSP) detención de policía estatal acusado de extorsión en Veracruz

Desde Puebla

Con cero tolerancia a cualquier acto fuera del marco de la ley, particularmente cuando se trata de servidores públicos encargados de la seguridad y la protección de la ciudadanía, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informa que, a solicitud de colaboración por parte de autoridades federales y del estado de Veracruz, coadyuvó en la detención de un elemento de la Policía Estatal, comisionado a la región de Tehuacán.

Dicha acción se derivó de una investigación por presuntos delitos cometidos en aquel estado.

Es importante precisar que los hechos por los que se le acusa a José Miguel N. no guardan relación con el ejercicio de sus responsabilidades dentro de esta institución. No obstante, en apego a los principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas, la SSP manifiesta su absoluto respeto a las indagatorias en curso y reitera su disposición plena de cooperación con las autoridades de la entidad colindante, así como con las instancias federales que llevan a cabo el proceso.

De manera inmediata, se activaron los protocolos administrativos internos correspondientes, conforme a la normatividad vigente, a fin de garantizar el adecuado funcionamiento institucional y salvaguardar la confianza ciudadana.