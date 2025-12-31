Erika Méndez

La mañana de este miércoles, se registra mediana afluencia en el Mercado de Mariscos de Puebla de familias para recibir el Año Nuevo.

La mayoría de los poblanos prepara este día pescado y camarones, que cuestan entre 160 y 230 el kilo.

El precio se elevó este 31 de diciembre, pues el pasado martes estaban entre 120 y 200 pesos el kilo.