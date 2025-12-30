Desde Puebla

Una mujer fue victima de intento de feminicidio en Amozoc por dos sujetos en motocicleta.

Los hechos ocurrieron sobre la calle 3 colonia Las Ánimas.

Los reportes indican que los hombres interceptaron a la mujer y sin mediar una palabra le dispararon con un arma tipo escopeta.

Vecinos alertaron a los números de emergencia.

Paramédicos de Protección Civil acudieron para brindar los primeros auxilios a la herida y trasladarla al CESSA de Amozoc, que, al no contar con médicos, fue llevada al de Traumatología y Ortopedia.