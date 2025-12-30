Anthony Joshua envuelto en accidente que deja 2 muertos

EXCELSIOR

El boxeador británico sufrió un accidente de tránsito durante su estancia en Nigeria, mismo en el que resultaron 2 personas muertas; Joshua, con heridas leves

Diez días después de haber sido noticia por noquear a Jake Paul, el nombre de Anthony Joshua regresó a los reflectores mundiales, ya que el boxeador sufrió un accidente de tránsito en Nigeria, mismo en el que dos personas murieron; AJ solamente habría sufrido heridas leves.

Durante las primeras horas de este lunes 29 de diciembre, Anthony Joshua se encontraba en la autopista Lagos-Ibadan en el estado de Ogun (Nigeria), donde -los primeros reportes indican- el convoy en el que se encontraba el boxeador como pasajero, fue protagonista de un accidente de tránsito fatal, dejando a 2 personas sin vida.

En redes sociales comenzaron a mostrarse imágenes de los sucedido, desde cómo es que el boxeador británico de 36 años era auxiliado por los ciudadanos nigerianos para salir del automóvil en el que se encontraba, hasta los cuerpos de las personas sin vida, mismas que fueron censuradas antes de su distribución.

Por supuesto, Anthony Joshua no ha compartido ninguna publicación en redes sociales acerca de los lamentables sucesos ocurridos, sin embargo, (y pese a no ser culpable) se espera que el multicampeón del mundo salga a la brevedad a compartir su versión sobre los lamentables hechos en los que se encuentra involucrado.

Andy Ruiz arrebató invicto a Anthony Joshua

Luego de haber noqueado y causado una doble fractura de mandíbula a Jake Paul, el récord de Anthony Joshua dicta 29 victorias y 4 derrotas, sin embargo, el 1 de junio del 2019 quedará marcado en la historia como el día en el que el británico perdió su invicto como profesional ante el mexicano: Andy Ruiz.

Llegando como máximo favorito a la contienda, Joshua fue sorprendido por Andy Ruiz, quien logró vencerlo por nocaut técnico en el séptimo round, causando sensación total y dando una de las grandes campanadas.

Durante la revancha, Joshua logró imponer condiciones ante el pugilista azteca, no obstante, el ucraniano Oleksandr Usyk (en 2 ocasiones) y su compatriota Daniel Dubois se consumaron como sus nuevos verdugos, causando un retiro temporal de AJ.

“Cuando pierdes, tiendes a mirarte más profundamente y a tomarte el tiempo para descubrir qué salió mal. Tuve que mirar las razones por las que perdí. Y me dije: ‘Creo que necesito un poco de tiempo”, compartió en su propio canal de YouTube.

Finalmente, la redención de Anthony Joshua llegó tras imponerse por nocaut a Jake Paul el 19 de diciembre de 2025, tomando un nuevo aire en el ocaso de su carrera y asegurando que en 2026 seguirá dando de que hablar dentro de los cuadriláteros.