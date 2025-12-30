AVISO: ¡Te damos días y horarios de la recolección de basura en Puebla capital!

– _Se operará de manera habitual el día 31 de diciembre, mientras que el 1 de enero permanecerá suspendido, se exhorta a la ciudadanía tomar precauciones_

Desde Puebla

Puebla, Pue., 30 de diciembre de 2025.- Con motivo de la víspera de Año Nuevo, el gobierno de la ciudad informa a la ciudadanía que el 31 de diciembre las cuadrillas del Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL) realizarán la recolección de residuos de manera regular, conforme a los recorridos y horarios habituales, garantizando atención oportuna en las colonias de la ciudad.

Sin embargo, el día 1 de enero de 2026, el servicio de recolección permanecerá suspendido, por lo que se solicita a la población resguardar sus residuos en casa y evitar colocarlos en la vía pública, contribuyendo así a mantener espacios limpios y seguros durante estas festividades.

Las actividades de recolección se retomarán con normalidad el día 2 de enero, por lo que se exhorta a las y los poblanos a cuidar y mantener en condiciones adecuadas el entorno para fortalecer una cultura de corresponsabilidad y cuidado del entorno.

Asimismo,, se desplegarán acciones preventivas y de supervisión urbana durante estas fechas, con el propósito de conservar el orden, y una imagen digna de la ciudad.