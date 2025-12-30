FGE investiga ataque a propiedades del ex edil de Palmar de Bravo

– Autoridades de la Fiscalía General del Estado realizan las investigaciones pertinentes.

Desde Puebla

PALMAR DE BRAVO, Pue.- La noche de este lunes 29 de diciembre sujetos a bordo de motocicletas ingresaron a viviendas y provocaron daños a vehículos propiedad del expresidente de Palmar de Bravo, Adán Silva Valeriano, quien no sufrió lesiones.

Desde el primer momento de la situación, personal de la Secretaría de Gobernación se mantuvo en comunicación con autoridades municipales, estatales y con el afectado, a fin de brindarle el apoyo necesario.

De acuerdo con los informes policiales, un grupo de hombres intentó robar al interior de uno de los inmuebles ubicado en la junta auxiliar de La Purísima de Bravo, donde derivado de la pronta reacción entre ciudadanos y autoridades, se evitaron afectaciones.

Después, presuntamente los mismos hombres se dirigieron a una casa habitación ubicada en la junta auxiliar de Cuacnopalan y provocaron un incendio, por lo que, de manera coordinada, elementos de la Policía Estatal, Policía Municipal y Protección Civil, brindaron atención inmediata.

En el lugar solo se registraron daños materiales a dos camionetas una Chevrolet pickup color verde y una Ford pickup color Negro, sin que se registraran personas lesionadas.

Al momento las investigaciones permanecen en curso a través de la Fiscalía General del Estado (FGE), a fin de desahogar las líneas de investigación pertinentes, establecer el móvil de los hechos y detener a los responsables.

EL ATAQUE

Se registraron ataques contra camionetas y un domicilio del ex alcalde de Palmar de Bravo, Adán Silvia Valeriano, en las comunidades de La Purísima y Cuacnopalan.

De acuerdo con los primeros reportes, presuntos integrantes de un grupo armado habrían sido responsables de estos actos, provocaron incendios en camionetas y una vivienda.

Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas, sin embargo, la situación ha encendido las alertas de seguridad en la zona.

Familiares del ex edil solicitaron de manera urgente la intervención de las autoridades estatales, pidiron el respaldo de la secretaría de Seguridad Pública (SSP) para salvaguardar la integridad y la vida de sus seres queridos ante el temor de nuevas agresiones.