Max Verstappen, elegido como el mejor piloto de Fórmula 1 2025 por parte de los directores de equipo

Max Verstappen fue elegido como el mejor piloto de la temporada 2025 de Fórmula 1 por parte de los directores de equipo, quedando por delante de Lando Norris.

El sitio web de la categoría publicó este lunes el ranking, el cual empezó a elaborarse desde 2008 por parte de la revista Autosport, pero que la misma F1 lo tomó diez años después.

Verstappen, quien obtuvo más pole positions y victorias y llegó la lucha por el título hasta la última carrera, recibió la mayor cantidad de votos, superando a los dos pilotos de McLaren, el campeón Lando Norris y el australiano Oscar Piastri.

Es el quinto año consecutivo en que el piloto de Red Bull Racing, quien acabó como subcampeón, encabeza esta votación, mientras que el británico repitió la segunda posición del año anterior.

De destacar que Piastri subió un escalón en la clasificación, en comparación con el de 2024, quedando adelante de George Russell (Mercedes), quien subió dos, y Fernando Alonso (Aston Martin), quien dio un salto de cuatro puestos hacia adelante.

En contraste, Charles Leclerc bajó cuatro sitios para quedar en séptima posición, mientras su coequipero en Ferrari, Lewis Hamilton, quedó fuera de la lista por primera vez desde que se elabora este ranking. El británico no subió al podio en carreras dominicales durante la temporada, algo que nunca había sucedido.

De igual modo, Carlos Sainz descendió un puesto para acabar sexto en el ranking de los directores de equipo de Fórmula 1 en 2025, a pesar de llevar a Williams a dos podios durante el Mundial.

El mejor novato fue Oliver Bearman al ocupar la octava casilla, por delante de Isack Hadjar y Nico Hulkenberg, quienes lograron su primer podio en el Gran Circo este año.

Los votos de los jefes de equipo de Fórmula 1 son secretos, por lo que sólo se publica la suma total de unidades. La clasificación general se basa en el sistema de puntos del campeonato (25-18-15-12-10-8-6-4-2-1).

No obstante, sólo siete directores participaron en la votación: Andrea Stella (McLaren), Toto Wolff (Mercedes), James Vowles (Williams), Alan Permane (Racing Bulls), Ayao Komatsu (Haas), Jonathan Wheatley (Sauber) y Steve Nielsen (Alpine), junto con el equipo de liderazgo de Aston Martin.

Fréderic Vasseur y Laurent Mekies, cabezas de Ferrari y Red Bull, no tomaron parte de la votación; se desconocen las causas de Vasseur, mientras que Mekies reemplazó a Christian Horner como el jefe de la escuadra con sede en Milton Keynes.

Mejores pilotos de Fórmula 1 en 2025, según directores de equipo