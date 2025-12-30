Partidos amistosos Liga MX: Fechas y horarios previo al arranque del Clausura 2026

MEDIO TIEMPO

Estamos cada vez más cerca del arranque de año y, a su vez, del comienzo del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, trayendo consigo el regreso de la actividad en el balompié mexicano de forma oficial, aunque antes de dicho periodo, los clubes podrán disputar atractivos duelos de pretemporada, entre los cuales destacarán el Club América, Chivas de Guadalajara, Cruz Azul, Monterrey y muchos otros más.

Para que puedas ir calentando motores y no te pierdas de la actividad de estos equipos, aquí te compartimos las fechas y horarios en que tendrán lugar sus compromisos amistosos, antes de que regresen de manera oficial en búsqueda del título del futbol mexicano el próximo semestre.

¿Qué partidos amistosos habrán previo al inicio del Clausura 2026?

Antes de que acabe el año, algunos clubes han programado importantes contiendas para pulir los últimos detalles en ruta a la próxima campaña de la Liga MX, teniendo algunos de los partidos para este martes 30 de diciembre de 2025 y otros más en los primeros días de enero de 2026.

Equipos como América, Atlas y Tijuana podrán ver minutos en el terreno de juego antes de que el año 2025 finalice, mientras que en el primer fin de semana del 2026 destacará la acción en la Copa Pacífica Centenario de la Universidad de Guadalajara, donde los Rojinegros forman parte de dicha contienda junto con Chivas, Monterrey y Leones Negros.

Dicho certamen tendrá lugar en el Estadio Jalisco los días 3 y 4 de enero de 2026, jugándose un cuadrangular, donde en la primera fecha se juegan las Semifinales y el domingo 4 de enero los partidos por el tercer lugar y la Final de la Copa Pacífica.

Para que te mantengas pendiente de estos compromisos, aquí te compartimos el listado completo de partidos amistosos previos al Clausura 2026, junto con sus fechas y horarios:

Martes 30 de diciembre de 2025

Atlas vs. Necaxa: horario por confirmar.

América vs. Puebla: horario por confirmar.

Mazatlán vs. Tijuana: horario por confirmar.

Sábado 3 de enero de 2026

Leones Negros vs. Monterrey: 18:00 horas – Copa Pacífica.

Atlas vs. Chivas: 20:45 horas – Copa Pacífica.

León vs. Necaxa: horario por confirmar.

Querétaro vs. Atlético Morelia: horario por confirmar.

Domingo 4 de enero de 2026