Detenido en Atlixco por robo de cable

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Atlixco informó que, tras atender un reporte anónimo durante un patrullaje preventivo, se logró la detención de una persona presuntamente involucrada en el robo de cable telefónico, en la colonia Revolución.
Al llegar al lugar, los oficiales ubicaron la unidad; sin embargo, el conductor intentó huir. Tras una persecución, el vehículo fue detenido sobre la vía Atlixcáyotl a la altura de San Bernardino Tlaxcalancingo. Varios ocupantes escaparon a pie, pero uno fue asegurado.
En la inspección se localizaron segmentos de cable telefónico y herramientas utilizadas para su extracción. Al no acreditar la legal posesión del material ni su relación laboral con la empresa afectada, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad competente.
