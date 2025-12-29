Video: Feria de la rosca del 4 al 7 de enero en el parque del Carmen

María Tenahua

Del 4 al 7 de enero, en el parque del Carmen, se realizará la feria de la rosca, participarán 11 panaderías y ofrecerán una variedad en su relleno y presentación con precios de 80 a 800 pesos.

En conferencia de prensa, se informó sobre este evento, para que la gente acuda a donde se contará con el pan tradicional de la fecha.

Entre los sabores que las personas tendrán para elegir estarán las rellenas de nutella o de chocolate.

En este sentido, el regidor del ayuntamiento de Puebla, Rodrigo Durán Herrera, comentó que es importante que la gente apoye a la economía local, en un horario de 09:00 a 21:00 horas.