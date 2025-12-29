El cablebús generará ahorro, seguridad y economía: Armenta

Erika Méndez

El cablebús generará ahorro, seguridad y economía, indicó el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier.

En conferencia de prensa, reiteró que el proyecto se realizará en solo dos años, y recorrerá desde la junta auxiliar La Resurrección hasta Angelópolis.

Destacó que los habitantes pagarán solo una tercera parte del costo y se reducirá el tiempo de dos horas a 30 minutos.

“Este cablebús es el mismo modelo en la Ciudad de México de la zona de Santa Fe hasta Chapultepec, es el más moderno, con la tecnología más reciente porque así se lo merecen los poblanos”, indicó el mandatario.