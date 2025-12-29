Más de 395 millones de pesos generaron congresos y reuniones a Puebla capital en 2025

– _El Gobierno de la Ciudad apoyó la realización de 54 congresos, encuentros, convenciones y exhibiciones, por las que llegaron a la ciudad más de 168 mil asistentes_

Desde Puebla

Puebla, Pue., 29 de diciembre de 2025.- Durante 2025, la ciudad de Puebla confirmó su vocación como destino para la industria de congresos y convenciones, pues entre enero y noviembre fue sede de 54, los cuales atrajeron 168 mil 947 asistentes y generaron una derrama económica aproximada de 395.6 millones de pesos, informó el secretario de Economía y Turismo, Jaime Oropeza Casas.

El funcionario resaltó se trabajó en la promoción turística de la ciudad, especialmente del sector de reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones, conocido como MICE, -por sus siglas en inglés: Meeting, Incentives, Conferencing y Exhibitions-, pues genera ocupación hotelera y afluencia de visitantes en días hábiles y temporada baja.

Durante los primeros 11 meses del año, la dependencia apoyó en gestión, vinculación y difusión a un total de 54 encuentros especializados, congresos, convenciones y ferias, para que se realizaran en recintos como el Centro Expositor, el Centro de Convenciones y auditorios universitarios, entre otros, una cifra que duplica los 25 que había confirmado el presidente municipal al inicio de su administración.

Por la celebración de este tipo de eventos, agregó Oropeza Casas, la ciudad de Puebla recibió a 168 mil 947 participantes, algunos de ellos provenientes de países extranjeros, con una derrama económica de 395 millones 694 mil y 44 pesos, aproximadamente, por concepto de hospedaje, transporte, alimentación y otros servicios.

Entre los más relevantes se encuentra Smart City Expo LATAM; LVI Congreso Internacional de Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular; Cinco de Mayo Week, y Latino Gastronomic, por mencionar algunos.

Para terminar, Oropeza Casas resaltó que la mayoría de los asistentes ha expresado que encuentran a la ciudad de Puebla limpia y segura, con una amplia gastronomía, que se convierten en motivos y atractivos para volver o recomendar el destino.