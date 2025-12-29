Poder Judicial no recibe línea del gobierno de Puebla: García Parra

Erika Méndez

El Poder Judicial no recibe línea del gobierno de Puebla, aseguró el coordinador de gabinete José Luis García Parra, ante los casos de Javier López Zavala y Rodolfo Ruiz, director de E Consulta.

En conferencia de prensa, sobre el primer caso dijo que se desmintió la narrativa de que Javier López Zavala iba a quedar impune, pues fue declarado culpable la semana pasada.

En tanto, sobre Rodolfo Ruiz manifestó que la administración estatal respeta la libertad de expresión.

Declaró que si la fiscalía hubiera impuesto la medida cautelar, el periodista estaría detenido y no en libertad, pues se le permitió presentar sus pruebas y llevar a cabo el proceso con total respeto a sus derechos.

“Además de libertad de expresión, libertad de prensa, porque nosotros, como gobierno, somos abiertos y aceptamos las críticas, que nos ayudan a detectar si en algo el gobierno está fallando”, dijo.