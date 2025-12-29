Video: Gobierno rehabilita 7.05 kms de vialidad en Valsequillo

Beneficiará a 133 mil personas.

Erika Méndez

El gobierno de Puebla rehabilita 7.05 kilómetros de vialidades en Valsequilloa una tercera parte del costo, reveló Manuel Contreras de los Santos, titular de la secretaría de Infraestructura.

En conferencia de prensa, destacó que el objetivo es detonar el turismo, mejorar la movilidad y garantizar un tránsito más seguro.

Señaló que las obras contemplan la demolición de la carpeta asfáltica y trabajos complementarios como reparaciones de alcantarillas, rejillas, señale tica horizontal y vertical.

Además, indicó que beneficia a más de 133 mil habitantes de colonias y juntas auxiliares como San Baltazar Tetela, Santa Catarina, Los Ángeles Tetela, Bugambilias, Lomas de San Miguel, Granjas de San Isidro, entre otras.

Durante la mañanera tradicional se informó que la rehabilitación del bulevar Valsequillo abarcará 7.05 kilómetros, desde San Baltazar Tetela hasta Africam Safari.

La obra, equivalente a 141 calles, incluye la sustitución total de la carpeta asfáltica y beneficiará a 3 mil 300 habitantes.