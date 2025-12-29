¿Cuándo inicia la Liga MX? Fechas, horarios del Clausura 2026 y quién transmite en vivo

CLARO SPORTS

El Clausura 2026 de la Liga MX ya tiene fecha de arranque y promete un calendario cargado de partidos atractivos desde sus primeras jornadas. Con clásicos repartidos estratégicamente a lo largo del torneo y una Liguilla que apunta a cerrar en mayo, el fútbol mexicano se prepara para un semestre intenso tras un Apertura 2025 que dejó a Toluca como bicampeón.

Así se juega la jornada 1 del Clausura 2026: fechas y horarios

El Clausura 2026 inicia oficialmente el viernes 9 de enero, cuando Atlas reciba al Puebla en el Estadio Jalisco a las 21:00 horas, junto con el Tijuana vs América y el Mazatlán vs FC Juárez marcando el banderazo de salida del torneo.

Sábado 10 de enero

Chivas vs Pachuca | 17:00 horas

León vs Cruz Azul | 19:00 horas

Santos vs Necaxa | 19:00 horas

Monterrey vs Toluca | 21:00 horas

Domingo 11 de enero

Pumas vs Querétaro | 12:00 horas

Atlético de San Luis vs Tigres | 19:00 horas

¿Quién transmite en vivo los partidos de tu equipo en el Clausura 2026? Guía TV

Las transmisiones del Clausura 2026 se reparten entre distintas televisoras y plataformas digitales, como ha sido habitual en los últimos torneos. Algunos clubes mantienen transmisiones principalmente por televisión de paga, mientras que otros equipos alternan entre señal abierta, cable y streaming según el partido y la localía. Con la creciente presencia de servicios digitales, el Clausura 2026 seguirá apostando por una cobertura multiplataforma que permita a los aficionados seguir a su equipo desde cualquier dispositivo.

América | Televisa (TUDN y VIX)

Atlas | Televisa (TUDN y VIX)

Atlético de San Luis | ESPN y Disney +

Club Tijuana | FOX

Cruz Azul | Televisa (TUDN y VIX)

FC Juárez | TV Azteca y FOX

Guadalajara | Amazon Prime Video

León | FOX

Mazatlán FC | TV Azteca y FOX

Monterrey | Televisa (TUDN y VIX)

Necaxa | Claro Sports

Pachuca | FOX

Puebla | TV Azteca y FOX

Pumas | Televisa (TUDN y VIX)

Querétaro | FOX

Santos Laguna | Televisa (TUDN y VIX)

Tigres | TV Azteca y FOX

Toluca | Televisa (TUDN y VIX), TV Azteca y FOX

Altas y bajas de la Liga MX: ¿cómo se reforzaron los equipos previo al Clausura?

De cara al Clausura 2026, varios clubes de la Liga MX se movieron con determinación en el mercado de fichajes, conscientes de que la exigencia será alta desde la primera jornada. Entre refuerzos de impacto, regresos esperados y apuestas a futuro, el torneo arranca con planteles renovados y con la presión de responder de inmediato en la cancha.

Pumas, ahora bajo el proyecto encabezado por Efraín Juárez, también decidió reforzarse con una mezcla de talento internacional y nacional. La incorporación del brasileño Juninho, proveniente del Flamengo y se suma a las llegadas de Jordan Carrillo, futbolista joven con recorrido en Santos y Monterrey, respectivamente, en una apuesta por construir un plantel competitivo a mediano plazo.

El mercado también dejó movimientos relevantes en otros frentes. Toluca, bicampeón del futbol mexicano, busca mantenerse en la cima y todo apunta a que Sebastián Córdova se integrará a los Diablos Rojos para potenciar su mediocampo. Mientras que en los banquillos destacan el regreso de Pedro Caixinha para dirigir a FC Juárez y la llegada del uruguayo Martín Varini al Necaxa, confirmando que el Clausura 2026 también se jugará desde la dirección técnica.