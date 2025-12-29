Atención a víctimas y esclarecer con rigor descarrilamiento del tren Transístmico, prioridades: Sheinbaum

LA JORNADA

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que, tras el descarrilamiento del Tren Transístmico, la prioridad del gobierno federal es garantizar la atención a las víctimas y a sus familias. Luego de informarse nuevamente que trece personas fallecieron por el accidente, adelantó que hoy se trasladará al sitio.

Subrayó que la segunda prioridad ante el hecho es “esclarecer con mucho rigor qué fue lo que ocurrió”, para lo cual la Fiscalía General de la República (FGR) ya realiza la investigación. De igual forma, la Agencia Reguladora de Transporte tiene por norma que hacer una revisión.

Como tercera prioridad, expuso que se debe garantizar la seguridad del Tren para operar de nueva cuenta.

“Como siempre, vamos a actuar con mucha seriedad y responsabilidad”, señaló la mandataria este lunes durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, en la que expresó “nuestro pésame y solidaridad a todas las familias”.

Recalcó que para la atención de los lesionados en el accidente del tren, que partió ayer del puerto de Salina Cruz, Oaxaca, hacia Coatzacoalcos, Veracruz, se encuentran funcionarios federales. Por medio de un enlace realizado durante la conferencia de prensa, el secretario de Marina, Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, informó que se encontraban 250 personas a bordo, de las que 108 fueron hospitalizadas, y 44 continúan en algún nosocomio.

Explicó que hoy se hará una evaluación técnica de los hechos. En el lugar, dijo, “todo está bajo cadena de custodia”, incluyendo el Pulser, que funciona de manera similar a una caja negra de las aeronaves.

Además detalló que para la operación del ferrocarril, y como protocolo para revisar la seguridad, se usa un vehículo tipo Hi Rail, o camioneta exploradora, y el cual recorre la ruta del tren hora y media antes que el tren. El explorador reportó que las vías estaban en condiciones para el paso del tren, y reportó “sin novedad”.

Mediante el enlace desde Oaxaca, Félix Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, añadió que sigue abierta la línea habilitada para el contacto con las familias de los heridos y de las personas fallecidas, por medio del teléfono 55-22-30-21-06 y dio a conocer que la presidenta Sheinbaum Pardo instruyó que a cada familia de las personas fallecidas las acompañe un servidor público.

“Nuestra prioridad es la recuperación de las personas lesionadas y el acompañamiento a las familias de las personas fallecidas”, insistió el funcionario.

Por su parte, Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), indicó que la mayoría de los lesionados fueron trasladados al hospital de Salina Cruz, mientras que en el de Matías Romero, donde se trasladaron a 14 personas.

En tanto, Alejandro Svarch Pérez, director general del IMSS-Bienestar apuntó que esta dependencia inició de igual forma un protocolo para la atención de lesionados en distintos hospitales. Algunos de los lesionados están programados para cirugía a lo largo de este día.

Momentos después, la jefa del Ejecutivo federal sostuvo que desde la noche del domingo decidió que era importante de que asistiera al lugar. Aclaró que no irá al sitio del accidente, sino que acudirá a los hospitales o donde están los familiares de las personas que perdieron la vida. Recordó que los trabajos de ayuda son coordinados por la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Sobre las declaraciones de quienes afirmaron que viajaba muy rápido, la presidenta Sheinbaum se pronunció por no especular, y esperar a la investigación. Dio a conocer que el conductor no resultó lesionado, y corresponder a la FGR recabar su declaración.

A la par, enfatizó que “estas vías (del Tren Transístmico) y las nuevas que se realizan, se hacen con todos los requisitos técnicos. Tienen todos los certificados de seguridad”, por lo que, más que iniciar una revisión de todas las vías en otros proyectos ferroviarios, es una acción que se realiza de manera permanente y “es parte del trabajo nuestro, no es que lo vamos a iniciar ahora”.

Todas los proyectos, dijo, “tienen todos los requisitos de certificaciones para poder operar un tren o cualquier otra obra”.