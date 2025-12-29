Los Tigres del Norte llegan a Los Simpson; con un corrido original

LA JORNADA

El legendario grupo Los Tigres del Norte, referente del regional mexicano, llegará al universo de Los Simpson, la serie animada de televisión, con una canción original.

En el capítulo, que será transmitido este domingo por Fox, interpretarán El corrido de Pedro y Homero, que marcará su participación formal en una de las producciones más influyentes de la televisión mundial, informó la cuenta verificada de la serie en X.

“Una banda legendaria. Una canción original. Un giro muy al estilo de Los Simpson. Los Tigres del Norte llegan para interpretar El corrido de Pedro y Homero”, se lee en el texto de la publicación, que ya ha generado reacciones en redes sociales.

El anuncio fue acompañado por una imagen de Los Tigres del Norte al puro estilo de Springfield y a Homero con un sombrero de mariachi junto al Hombre Abejorro. La agrupación, liderada por Jorge Hernández, conocido como El Tigre Mayor, toca junto con el resto del grupo en el escenario.

Óscar de la Hoya, el reconocido boxeador mexicano-estadunidense, también apareció como estrella invitada en un episodio de 2003, prestando su voz a su propio personaje animado.

Este año, la caricatura creada por Matt Groening ha cubierto muchos temas en el transcurso de sus capítulos, desde una astuta mención a la presidencia de Donald Trump, hasta un teorema científico revolucionario 14 años antes de su descubrimiento.

Los seguidores sugieren que Los Simpson, de alguna manera, pueden predecir el futuro. Entre los episodios con ese raro patrón está el de la temporada 23 Lisa Goes Gaga, denostado por una gran parte de la base de fanáticos del programa cuando se emitió en 2012, vio a Lady Gaga (expresada por ella misma) volando hacia un estadio mientras estaba suspendida de cables, un truco que la estrella del pop realizaría más tarde en la vida real durante su show de medio tiempo del Supertazón 2017, vistiendo un atuendo similar.

En 2010, en un episodio se vio a Milhouse Van Houten apostar a que el economista finlandés Bengt R. Holmstrom ganaría el Premio Nobel de Economía, lo que realmente hizo, seis años después (en una victoria conjunta con Oliver Hart).