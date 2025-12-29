El camino a los playoffs de la NFL está casi definido

MILENIO

El drama de esta temporada de la NFL ha sido gratificante, pero podría apagarse antes de la última jornada. La Semana 17 nos dejó a 12 equipos calificados, mientras que cuatro aún buscan los dos boletos pendientes.

Sí, la penúltima semana es la que parece que define prácticamente todo el panorama con una anticipación inusual, como pasó con los Denver Broncos asegurándose la AFC Oeste con la derrota de Los Angeles Chargers ante Houston Texans el sábado. Desde que la AFL y la NFL se fusionaron en 1970, nunca se ha visto que todos los boletos de playoffs y las divisiones se hayan resuelto. Eso hubiera puesto en conflicto el interés en la Semana 18, aunque todavía quedan dos sectores sin monarcas.

Recuperan su trono

La dominante victoria de New England Patriots sobre New York Jets, junto al revés de Buffalo Bills ante Philadelphia Eagles, acabó con el dominio de cinco años de los Bills en la AFC Este.

Buffalo se había posicionado como uno de los favoritos para ganar el Super Bowl con un camino inusual en el que los Kansas City Chiefs, sus principales verdugos en lo que llevamos de la década, quedaron eliminados de forma anticipada ante una evidente crisis en la era de Patrick Mahomes.

Pero los Bills cayeron ante los vigentes campeones del Super Bowl y fueron borrados prácticamente por tres cuartos, hasta la reacción en el último cuarto con 12 puntos. La remontada no fue posible al fallar las dos conversiones que derivaron en una apretada victoria de los Eagles, salvados por el gran trabajo de su defensiva que logró mantener a raya a Josh Allen, con todo y otra actuación irregular de su ofensiva. Buffalo reprobó un examen previo a los playoffs, en donde prácticamente no volverán a jugar de locales, por lo que el escenario puede complicarse.

El caso de los Patriots fue lo contrario, al derrotar a unos mermados Jets que fueron fulminados prácticamente desde la primera mitad. El partido no fue exigente, pero sirvió para la carrera al MVP de Drake Maye, quien tuvo 19 pases completos en 21 oportunidades para 256 yardas y cinco touchdowns. Nueva Inglaterra vuelve a ser campeón divisional por primera vez desde 2019 y dan buenas sensaciones.

Pittsburgh y Tampa Bay se tropiezan

Baltimore Ravens se aferra a las matemáticas y eso se vio el sábado al ganarle a unos Green Bay Packers que ya estaban calificados con el colapso de los Detroit Lions. Baltimore hizo su parte y esperó un tropiezo de los Steelers ante los Browns, el cual se dio aún cuando a los de Pensilvania tenían todo a su favor.

Los Steelers le dieron vida a los Ravens, que buscarán el milagro en un enfrentamiento directo en Pittsburgh para definir al campeón de la AFC Norte. Si se consuma el colapso de Pittsburgh, es muy probable que la era de Mike Tomlin llegue a su fin.

El otro título divisional que sigue vacante es el de la NFC Sur. Aunque Carolina Panthers no pudieron dar la sorpresa y cayeron ante Seattle Seahawks en casa, los que causaron decepción fueron los Tampa Bay Buccaneers, que pasaron de ser uno de los equipos más atractivos del comienzo de año, a un enigma.

El tropiezo de los Panthers les da una última oportunidad, pero el equipo de Carolina ha lucido mejor en los partidos más recientes y Tampa la tiene complicada aún en casa.

Falta una semana y, salvo algunos movimientos en los standings, el drama no sería igual al que se esperaba.