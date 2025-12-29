Cablebús atraerá visitantes a la capital poblana: Gerencia del Centro Histórico

María Tenahua

La titular de la geerencia del Centro Histórico y Patrimonio de Puebla, Aimeé Guerra Pérez, destacó que el cablebús habrá más flujo de visitantes y mayor conexión en diferentes puntos del primer cuadro de la ciudad.

En este sentido, señaló que el gobierno de la ciudad sostuvo mesas de trabajo con el gobierno estatal para este proyecto de movilidad y de medio de transporte que anunció el ejecutivo, Alejandro Armenta Mier.

Indicó que la primera línea, que comprende del parque Juárez al Centro de Integración de Servicios (CIS) de Angelópolis, atraerá más visitantes a la capital poblana.

Se realizó un recorrido con las autoridades estatales y del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), a nivel nacional y estatal, para identificar los polígonos en los cuales circulará el cablebus.