Gobierno de Puebla pavimenta vialidades con 60% de ahorro: Alejandro Armenta

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Durante 2026, con maquinaria propia, ahorros sin precedentes e insumos donados por PEMEX, el Gobierno de Puebla pavimentará 8 mil calles, así lo aseguró el gobernador Alejandro Armenta, al dar el banderazo de inicio de la rehabilitación del Bulevar Valsequillo, entre desviación a San Baltazar Tetela y Africam Safari.

Afirmó que por cada peso que su administración invierte para pavimentar, se ahorran 60 centavos. En este sentido, agregó que en breve se presentarán los nuevos trenes de pavimentación, ya que para el próximo año contarán con 15 más para continuar con la gran obra carretera.

Al destacar el importante ahorro que el Gobierno de Puebla ha logrado en la rehabilitación de vialidades con el uso de maquinaria propia e insumos donados por PEMEX, el coordinador de gabinete, José Luis García Parra, mencionó que la obra en la carretera San Francisco Totimehuacan, que por contrato habría costado 25 millones de pesos, se ejecuta con una inversión de tan solo 9 millones. De igual forma, la rehabilitación de las laterales de la Recta a Cholula, que mediante una empresa habría requerido 53 millones, se realiza con 16.7 millones de pesos, lo que refleja una administración eficiente y responsable de los recursos públicos.

Explicó que actualmente se ejecutan 13 vialidades equivalentes a mil 317 calles de 50 metros, las cuales son: Carretera a San Francisco Totimehuacan Laterales de la Recta a Cholula, Camino al Batán Calzada Zavaleta, Camino Real a Cholula, Bulevar Valsequillo entre Periférico Ecológico y Mercado de San Francisco Totimehuacan; Carretera a San Baltazar Tetela, Calle Independencia, 12 Oriente, 24 Sur, Prolongación de la 11 Sur y Carretera Puebla a Tlaxcala.

El secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, informó que la rehabilitación toma relevancia estratégica para el desarrollo regional, porque en la zona se detona el turismo. Mencionó que trabajarán sobre 7 kilómetros, equivalente a 141 calles, en beneficio indirecto a 1.6 millones de habitantes, lo cual favorecerá a los habitantes de San Baltazar Tetela, Los Ángeles Tetela, Santa Catarina, Santa Cruz Buenavista, Granjas de San Isidro, Bugambilias, Lomas de San Miguel, San Francisco Totimehuacan y San Pedro Zacachimalpa.

Para el representante de Africam Safari, Rodrigo Saúl García, este tipo de obras viales van más allá de simples caminos, ya que impulsan el desarrollo de las comunidades cercanas, al mejorar la movilidad y reducir los tiempos de traslado.

Subrayó que para las y los visitantes a Africam también representan rutas más seguras y eficientes, lo que favorece la actividad turística en la zona.

Por último, el vecino de la localidad El Oasis, José Manuel Camacho Reyes, destacó que la pavimentación de la carretera representa un impulso significativo para los comercios locales, ya que una vialidad en buen estado hace más atractivo el paso de turistas. Reconoció el compromiso del Gobierno de Puebla por mejorar la infraestructura vial, al atender caminos que por años permanecieron en malas condiciones.