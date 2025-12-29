Ejecutaron a dos hombres en San Pablo Xochimehuacan

Desde Puebla

Dos hombres fueron atacados a balazos en la colonia Nueva 13 de Abril en San Pablo Xochimehuacan, junta auxiliar de Puebla capital.

Trascendió que uno de los heridos, apodado “El Cholito”, perdió la vida de manera instantánea, mientras el otro, Eduardo N, 41 años, fue trasladado a un nosocomio, pero murió.

Ambos recibieron balazos en el cráneo.