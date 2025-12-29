Rescatan de una barranca en la colonia Del Valle a tres menores 

Desde Puebla

Tres menores de edad, que se encontraban extraviados en una barranca en la colonia Del Valle, fueron rescatados sanos y salvos, en una acción coordinada entre paramédicos y rescatistas de la Dirección de Protección Civil Municipal, personal del Cuerpo de Bomberos del Estado y vecinos de la zona.

Tras el llamado de auxilio, acudió el personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y con apoyo de habitantes conocedores de las laderas de la zona, los guiaron a pie por senderos que los condujeron hasta donde estaban los menores.

A través de equipos especializados de rescate urbano, se realizó el ascenso de las víctimas hasta un lugar seguro, donde fueron revisados por los paramédicos quienes más tarde descartaron que los menores presentaran alguna lesión, por lo tanto, no ameritaban su traslado a un centro hospitalario.

Además, vecinos les proporcionaron ropa a los menores para aminorar el frío.

Los tres menores, de 11, 13 y 14 años de edad, fueron entregados por parte de elementos de la Policía de la Ciudad directamente a sus familiares.