En Atlixco, policías aseguran armas y presunta droga 

Desde Puebla

Como resultado de los recorridos preventivos permanentes, elementos de la Policía Municipal de Atlixco aseguraron armas de fuego, presunta droga y detuvieron a tres personas en la Junta Auxiliar de La Magdalena Axocopan, luego de que un ciudadano alertara sobre la presunta intimidación con un arma de fuego.

Durante la inspección de un vehículo en el que viajaban dos hombres y una mujer, los policías localizaron un arma de fuego con cartuchos útiles, un artefacto artesanal similar a un arma y presunta droga, por lo que las tres personas fueron detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público Federal junto con los objetos asegurados.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Atlixco reiteró que continuará con operativos permanentes de vigilancia para prevenir delitos y salvaguardar la seguridad de la ciudadanía.