Riña en plena feria en Xicotepec dejó un muerto

Desde Puebla

Una riña durante la feria en Xicotepec dejó a un hombre muerto a balazos.

Hace algunos minutos, justo a un costado de la cancha principal de la junta auxiliar de Villa Ávila Camacho Puebla, La Ceiba, donde están los juegos mecánicos de la feria.

Reportes indican que dos masculinos contra un tercero, trabajador de los juegos mecánicos, se liaron a golpes y uno sacó su arma de fuego contra esu rival.

Después de ello, los dos atacantes se treparon a una moto y se dieron a la fuga.