Riña en plena feria en Xicotepec dejó un muerto

Desde Puebla
Una riña durante la feria en Xicotepec dejó a un hombre muerto a balazos.
Hace algunos minutos, justo a un costado de la cancha principal de la junta auxiliar de Villa Ávila Camacho Puebla, La Ceiba, donde están los juegos mecánicos de la feria.
Reportes indican que dos masculinos contra un tercero, trabajador de los juegos mecánicos, se liaron a golpes y uno sacó su arma de fuego contra esu rival.
Después de ello, los dos atacantes se treparon a una moto y se dieron a la fuga.
You may also like
-
En Atlixco, policías aseguran armas y presunta droga
-
Ejecutaron a dos hombres en San Pablo Xochimehuacan
-
Gobierno de Puebla pavimenta vialidades con 60% de ahorro: Alejandro Armenta
-
Cablebús atraerá visitantes a la capital poblana: Gerencia del Centro Histórico
-
Video: Feria de la rosca del 4 al 7 de enero en el parque del Carmen