Asesinaron a un hombre a balazos en Huaquechula

Desde Puebla

Un hombre de aproximadamente 45 años fue asesinado a balazos por desconocidos en Huaquechula.

Esta tarde de lunes sobre la carretera federal Atlixco-Izúcar, a la altura de Huiluco.

Presuntamente, la víctima fumigaba su parcela cuando ocurrió el ataque.

Hasta el momento se desconoce la identidad de los agresores y el motivo del ataque.

Fotografía: Canal 80