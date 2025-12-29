Asesinaron a un hombre a balazos en Huaquechula

Desde Puebla
Un hombre de aproximadamente 45 años fue asesinado a balazos por desconocidos en Huaquechula.
Esta tarde de lunes sobre la carretera federal Atlixco-Izúcar, a la altura de Huiluco.
Presuntamente, la víctima fumigaba su parcela cuando ocurrió el ataque.
Hasta el momento se desconoce la identidad de los agresores y el motivo del ataque.
Fotografía: Canal 80
You may also like
-
Riña en plena feria en Xicotepec dejó un muerto
-
En Atlixco, policías aseguran armas y presunta droga
-
Ejecutaron a dos hombres en San Pablo Xochimehuacan
-
Gobierno de Puebla pavimenta vialidades con 60% de ahorro: Alejandro Armenta
-
Cablebús atraerá visitantes a la capital poblana: Gerencia del Centro Histórico