López Zavala será trasladado a un penal de máxima seguridad: SSP

Erika Méndez

El excandidato a la gubernatura de Puebla, Javier López Zavala, será trasladado a un penal de máxima seguridad, declarado culpable por el feminicidio de Cecilia Monzón, informó el titular de la secretaría de Seguridad Pública (SSP), Francisco Sánchez González.

En entrevista, indicó que no se había hecho el cambio, porque se encontraba en proceso el juicio; sin embargo, en los próximos días se hará la revisión para el traslado correspondiente, de esta manera el estado tendrá una carga menos.

El funcionario estatal indicó que también existe la solicitud para el traslado de cinco delincuentes objetivos prioritarios.