Hombre herido de bala por ataque en San Martín Texmelucan

Desde Puebla
Un masculino resultó herido de bala este día en un ataque en la calle Zaragoza Sur, en la intersección con Abasolo, San Martin Texmelucan.
Según información preliminar, un vehículo de color blanco se acercó al lugar y se efectuaron al menos ocho disparos contra la víctima en la vía pública.
Personal de Protección Civil trasladó al herido al Hospital Integral para recibir atención médica.
You may also like
-
Tres muertos y 25 heridos tras accidente en Ixcateopan, Guerrero
-
Hallaron a hombre sin vida en motel de Puebla capital
-
Rescate de espacios deportivos fortalece reconstrucción del tejido social: Gobierno estatal
-
Puebla acumuló 13 mil 338 delitos contra mujeres en los primeros 11 meses de 2025
-
Recuperan en Teziutlán tractocamión robado