Hombre herido de bala por ataque en San Martín Texmelucan

Desde Puebla

Un masculino resultó herido de bala este día en un ataque en la calle Zaragoza Sur, en la intersección con Abasolo, San Martin Texmelucan.

Según información preliminar, un vehículo de color blanco se acercó al lugar y se efectuaron al menos ocho disparos contra la víctima en la vía pública.

Personal de Protección Civil trasladó al herido al Hospital Integral para recibir atención médica.