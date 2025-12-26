Inseguridad Slider Principal

Hallan a mujer muerta dentro de su casa en Huixcolotla

By Redaccion1 / 26 diciembre, 2025

Desde Puebla

Una mujer fue hallada sin vida dentro de su casa presuntamente asesinada en San Salvador Huixcolotla.

A su pareja sentimental no se le encontró en el sitio.

 

