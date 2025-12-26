Hallan a mujer muerta dentro de su casa en Huixcolotla

Desde Puebla
Una mujer fue hallada sin vida dentro de su casa presuntamente asesinada en San Salvador Huixcolotla.
A su pareja sentimental no se le encontró en el sitio.
