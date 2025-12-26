Centro Histórico de Puebla capital, desbordado 

María Huerta
Si bien las compras navideñas ya pasaron, se observa una gran afluencia en el Centro Histórico, donde decenas de poblanos y turistas acuden a disfrutar de las calles, comida y artículos navideños.
Asimismo, se observan informales desde las cuatro poniente hasta la 14 Poniente sobre la principal calle de Centro Histórico que es la 5 de mayo.
Son juguetes los principales artículos que ofrecen, entre pelotas, balones, carros, muñecas.
You may also like
-
Hallan a mujer muerta dentro de su casa en Huixcolotla
-
Hombre herido de bala por ataque en San Martín Texmelucan
-
Tres muertos y 25 heridos tras accidente en Ixcateopan, Guerrero
-
Hallaron a hombre sin vida en motel de Puebla capital
-
Rescate de espacios deportivos fortalece reconstrucción del tejido social: Gobierno estatal