Centro Histórico de Puebla capital, desbordado 

María Huerta

Si bien las compras navideñas ya pasaron, se observa una gran afluencia en el Centro Histórico, donde decenas de poblanos y turistas acuden a disfrutar de las calles, comida y artículos navideños.

Asimismo, se observan informales desde las cuatro poniente hasta la 14 Poniente sobre la principal calle de Centro Histórico que es la 5 de mayo.

Son juguetes los principales artículos que ofrecen, entre pelotas, balones, carros, muñecas.