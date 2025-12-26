Lanzan campaña de vacunación contra influenza y covid en Atlixco

Desde Puebla

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, invitó a la ciudadanía a participar en la Brigada de Vacunación Invernal 2025–2026, que se realizará de diciembre de 2025 al 31 de marzo de 2026 en el Centro de Salud Urbano Río Arronte.

Se aplicarán de manera gratuita vacunas contra Influenza, COVID-19 y Neumococo, de lunes a viernes, de 8:00 a 13:00 horas, priorizando a población vulnerable.