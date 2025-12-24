Recuperan cinco vehículos robados

– Los resultados derivan de la implementación de herramientas tecnológicas y la respuesta operativa.

– ⁠La coordinación entre corporaciones policiales, permitió la detención de cinco hombres.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Mediante el monitoreo en tiempo real de las cámaras de videovigilancia con conexión al C5i, en los últimos días se recuperaron vehículos con reporte de robo derivado del análisis de imágenes y seguimiento de trayectorias.

Los resultados derivan del trabajo coordinado entre la Secretaría de Seguridad Pública, la Guardia Nacional y policías municipales.

Las primeras intervenciones se llevaron a cabo en Quecholac, San Pedro Cholula y San Andrés Cholula, donde se ubicaron tres automóviles reportados como robados y fueron detenidos Porfirio N., Humberto N., Carlos N., y Francisco N.

Mientras que, en el municipio de Teziutlán y con apoyo de elementos de la Guardia Nacional, fue detenido Mario N., quien se encontraba en posesión de un tractocamion con reporte de robo del 19 de diciembre.

Finalmente, la coordinación en los C5i de Puebla y autoridades de Morelos permitió localizar una camioneta Toyota, Hilux, de color blanco, también con reporte de robo.