Accidente con volcadura dejó dos lesionados en Caldada Zaragoza

Desde Puebla
Esta mañana se registró un accidente con volcadura de vehículo en la Calzada Zaragoza, que dejó dos personas lesionadas.
Los reportes indican que el conductor del auto trabaja en plataforma y se dirigía al centro a dejar a una mujer chef.
La mujer presentó lesiones en la cabeza y fue atendida por paramédicos de Protección Civil y Cruz Roja, quienes la llevaron a un hospital.
