Pueblos Mágicos del EdoMéx, opción turística para estas vacaciones

EL VALLE

Toluca, Méx.- Durante este periodo vacacional, el Estado de México cuenta con 12 Pueblos Mágicos, destinos que reúne historia, naturaleza, gastronomía y la creatividad de sus comunidades artesanales.

Aculco abre sus puertas con el proceso tradicional de sus quesos, calles empedradas y paisajes como sus cascadas. El Oro exhibe su identidad minera en el Tiro Norte, el Museo Estatal de Minería y edificaciones emblemáticas como el Teatro Juárez. Ixtapan de la Sal ofrece descanso en las aguas termales del Balneario Municipal “El Bañito” y en San Pedro Tecomatepec, donde maestras y maestros alfareros muestran su oficio.

Jilotepec cuenta con áreas naturales como Las Peñas Dexcaní Alto y sitios de turismo religioso como el Santuario de la Virgen de la Piedrita. Malinalco reúne legado prehispánico, su Zona Arqueológica y el Convento Agustino, mientras que Metepec permite conocer talleres donde nacen piezas icónicas como los Árboles de la Vida y las tlanchanas.

Otumba resguarda el Santuario de los Burros y el Acueducto del Padre Tembleque, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Teotihuacán y San Martín de las Pirámides ofrecen vuelos en globo con vista a la Zona Arqueológica. En Tepotzotlán, los Arcos del Sitio y la Presa “La Concepción” brindan actividades de aventura y la tradicional ruta del pulque.

Tonatico sorprende con las Grutas de la Estrella, mientras que Valle de Bravo reúne deportes de aventura, parapente, ciclismo y espacios de calma como la Gran Stupa Bön.

Finalmente, en Villa del Carbón, la Presa del Llano y otros parques ecoturísticos permiten el contacto con la naturaleza, además de ser punto clave para adquirir artículos de talabartería y peletería.