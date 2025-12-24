NASCAR México Series y Challenge cierran un 2025 de alta competencia

CLARO SPORTS

La temporada 2025 de NASCAR México Series ofreció 14 carreras, cambio de campeón, consagración de Alejandro de Alba y un final dramático en Challenge

La temporada 2025 de la NASCAR México Series mantuvo enganchados a sus fanáticos a lo largo de las 14 contiendas que se disputaron en los escenarios más importantes de la República Mexicana. El campeonato ofreció carreras intensas, múltiples cambios de liderato y definiciones que se mantuvieron abiertas hasta las últimas fechas del calendario, confirmando el alto nivel competitivo de la categoría. Además, cada plaza aportó un entorno distinto que elevó el interés del público y consolidó a la serie como una de las más sólidas del automovilismo nacional.

El año comenzó con Rubén García Jr. en la defensa del campeonato de la temporada 2024; sin embargo, una lesión en el pie izquierdo le condicionó en su manejo y rendimiento. La molestia física afectó su regularidad en momentos clave del calendario, lo que le impidió mostrar su mejor versión en pista. Si bien el pentacampeón de la serie mexicana clasificó a playoffs, no logró mantenerse para el segundo corte y finalmente, el piloto del Team GP-Canels entregó la corona, cerrando así un ciclo marcado por la adversidad y la falta de continuidad en resultados.

En paralelo, el potosino Alejandro de Alba, quien por segundo año consecutivo representó al Sidral AGA Team, colocó las cuatro llantas del Stock 14 en el camino de la monarquía. Su campaña se caracterizó por la constancia y la toma de decisiones estratégicas en momentos clave del año. De Alba primero amarró el título de la temporada regular en Puebla y en fase de playoffs, con una victoria en San Luis Potosí en la contienda 12, cerró la semifinal en séptimo y la batalla final en cuarto, respectivamente. Usando la matemática, superó a Max Gutiérrez, Germán Quiroga y Julio Rejón para obtener su primer anillo de campeonato en la NASCAR México Series, resultado que premió un trabajo sólido a lo largo de toda la temporada.

En la clase Challenge, hubo un enfrentamiento intenso a lo largo de 2025 entre Helio Meza y Diego Ortiz, quienes protagonizaron una rivalidad constante fecha tras fecha. El originario de Texas logró nueve poles, además de cuatro cuadriculadas y seis Top 3, cifras que reflejaron su velocidad a una vuelta y su capacidad para mantenerse en los puestos de adelante. Con ello, fue nombrado campeón de temporada regular y posteriormente, Novato del Año, consolidándose como una de las revelaciones del campeonato.

Ortiz, con toda la experiencia de la temporada pasada, llegó a la final en ‘La Puebla 110‘ en gran momento, con dos victorias al hilo y una puesta a punto impecable que le permitió pelear de tú a tú por el título. La presión se mantuvo hasta el último giro y cada maniobra fue determinante para el desenlace. En un cierre no apto para cardíacos, superó a Meza en los últimos metros de la última vuelta, ganando la última cuadriculada del año y con ello, coronó una temporada inolvidable, que quedará marcada como una de las más competitivas en la historia reciente de la categoría.