Navidad 2025: origen, significado y cuándo se celebra en México

AS MÉXICO

La Navidad es una tradición mexicana, cuyo objetivo es la conmemoración, memoria y homenaje al nacimiento del Niño Jesús. De acuerdo con algunos investigadores esta celebración internacional que llevan a cabo los feligreses tiene origen en el calendario gregoriano, además es una festividad que se relaciona con la religión católica.

El origen y significado de la Navidad en México

La celebración por Navidad se relacionaba con el solsticio de invierno, porque las antiguas civilizaciones realizaban ceremonias en santuarios de la Antigua Roma. La temporada de invierno tiene una cercanía con las creencias antiguas y como fue el invierno estaba relacionado al periodo de paz, espacio donde Marte “Dios de la guerra”, quien también era el dios de la primavera contemplaba a la estación del invierno.

¡El Dato! Antes de la llegada de la Navidad, los antiguos griegos relacionaban el solsticio de invierno con la tranquilidad, ya que en la mitología helénica el Dios Zeus ordenó que durante los siete días antes y los siete que preceden al solsticio, los vientos se calmarían con el objetivo de que el Alcíone en su forma de ave pudiera empollar.

Se dice que en aquella época los navegantes del mar Egeo no sabían que era la tempestad, así que ha esa temporada se le llamó como “días de alción”, tiempo en que sus integrantes conocieron la tranquilidad.

Años después las celebraciones de los griegos fueron sustituidas por la llegada del catolicismo a Europa y en diciembre con la “Natividad” que se adoptó durante la temporada decembrina y los historiadores cuentan que la celebración de los romanos con la llamada Estreina o Estrenua tenía una veneración a través del intercambio de regalos.

Con el paso de los años las tradiciones de múltiples culturas fueron evolucionando, cambiando los intereses y en otros casos adoptando algunos elementos de cada cultura para formar lo que actualmente se conoce como la Navidad.

Se conservó el personaje de Santa Claus mejor conocido como Papá Noel, las posadas, la puesta del árbol de navidad, los adornos, la cena, la comida, el intercambio de regalos, las oraciones y poco a poco cada cultura y cada familia de acuerdo a sus creencias conservó, aplicó y réplica sus propios festejos.

¿Cómo llegó la Navidad a México?

En México la festividad de la Navidad también fue cambiando y adoptado elementos de otras culturas y épocas como el virreinato, las franciscanas, así como el catolicismo, incluso algunos que fueron utilizados con la Corona de España durante el reinado de Carlos III. Actualmente la festividad tradicional cuenta con múltiples elementos como:

Posadas

Árbol de Navidad

Todos los elementos de las celebraciones decembrinas se relacionan entre sí, por la memoria del histórico acontecimiento católico como fue el nacimiento de Jesús, cada uno de sus elementos esta unido y tejido por un mismo objetivo; anualmente la Navidad se conmemora el día 25 de diciembre.