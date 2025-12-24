Partidos de Navidad en la NFL 2025: Qué equipos jugarán, horarios y dónde ver en vivo

MILENIO

La temporada 2025 de la NFL está llegando a su final, por lo que las emociones se viven al pormayor tanto en los equipos como entre los aficionados que esperan ver a su equipo coronarse con el Vince Lombardi.

Sin embargo, el cierre de temporada suma una peculiar festividad, pues se une a la fiesta de la Navidad con nada menos que tres juegos en pleno 25 de diciembre para disfrutar de los emparrillados.

La NFL mantendrá la tradición que se ha fortalecido en los últimos años de competencia, que llega justamente en la recta final de la temporada.

​​Aunque algunos equipos ya están eliminados o sin posibilidades de acceder a los playoffs, buscarán brindarle una alegría a su afición en la fiesta navideña.

Cabe destacar que este año, la NFL tendrá tres juegos en Navidad, a diferencia de los años anteriores donde solamente había dos, por ello aquí te contamos los detalles que debes saber para que no te peirdas ningún duelo.

​¿Qué juegos habrá en Navidad en la NFL 2025?

Los tres juegos programados por la NFL para disputarse en Navidad, corresponden a la Semana 17 de la temporada y tendrán lugar el jueves 25 de diciembre.

Dallas Cowboys vs Washington Commanders

Lugar: FedExField, Landover, Maryland

Horario: 12:00 horas

Detroit Lions vs Minnesota Vikings

Lugar: U.S. Bank Stadium, Minneapolis, Minnesota

Horario: 15:30 horas

Denver Broncos vs Kansas City Chiefs

Lugar: GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City, Missouri

Horario: 19:15 horas

*Horarios correspondientes al tiempo del centro de México

​¿Dónde ver los partidos de Navidad en la NFL 2025?

Los aficionados podrán disfrutar de las mejores acciones de los tres juegos de Navidad de la NFL 2025 desde la comodidad de su casa

Los duelos del próximo jueves 25 de diciembre entre Dallas Cowboys vs Washington Commanders y Detroit Lions vs Minnesota Vikings, podrán seguirse a través de los servicios de streaming de Netflix y NFL Game Pass.

Cabe mencionar que los tres servicios que transmitirán los juegos, requieren de una suscripción previa.

Por su parte, el duelo entre Denver Broncos y Kansas City Chiefs será transmitido totalmente en vivo a través de FOX Sports, en el sistema de televisión de paga y el servicio de streaming de Amazon Prime.