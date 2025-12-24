Dictan prisión preventiva a ‘Chiquimarco’, ex árbitro de la Liga MX

MILENIO

Una juez de la Ciudad de México dictó prisión preventiva justificada contra el ex árbitro Marco Antonio Rodríguez y le ordenó que se ponga disposición de las autoridades del reclusorio Norte en un plazo de tres días, como parte del proceso que se inició en su contra en 2023 por el delito de violencia familiar.

En una audiencia celebrada a las 12:00 horas de este martes, la juzgadora determinó que el ex silbante debe presentarse a más tardar el próximo viernes 26 de diciembre ante el director de dicho centro penitenciario para cumplir con la medida cautelar que se le dictó.

La audiencia de puesta a disposición se realizó en los juzgados de la colonia Doctores, luego de que Marco Antonio Rodríguez no se presentó a una comparecencia del pasado 18 de noviembre.

En aquella ocasión, los abogados de la víctima y el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia solicitaron a la juez revisar las medidas cautelares impuestas ante la inasistencia del imputado y su representante legal, por lo que este martes ordenó un cambio de medida cautelar.

El caso que se sigue contra el ex árbitro inició en 2023, luego de que su ex pareja, Alva Neri Hernández, lo denunció por violencia intrafamiliar en las modalidades de violencia física y psicoemocional.

Inicialmente, Rodríguez fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en dicho delito, pero se le concedió el enfrentar el mismo en libertad.