Condenan a 89 años de prisión a la hermana de Xóchitl Gálvez por secuestro

CIUDAD DE MÉXICO (apro)- Una jueza federal en el Estado de México condenó a 89 años de prisión a Jaqueline Malinali Gálvez Ruiz, hermana de la excandidata presidencial, Xóchitl Gálvez, por delincuencia organizada, secuestro y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército.

La jueza Tercero de Distrito en Materia Penal de Toluca, Mariana Vieyra Valdés, declaró que la Fiscalía General de la República (FGR) acreditó que la hermana de la excandidata por el PAN pertenecía a la banda de secuestradores “Los Tolmex” y que participó en dos plagios.

Jaqueline Gálvez fue detenida en el año 2012 en Otzolotepec, en Estado de México, durante un operativo de la entonces Policía Federal (PF) en el que fueron rescatadas dos víctimas de secuestro y, según lo informado entonces por las autoridades, fueron detenidos todos los integrantes de la banda de plagiarios.

Gálvez Ruiz puede impugnar la sentencia ante un tribunal de apelación y, si no logra un fallo favorable, puede acudir al amparo directo.