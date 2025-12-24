5 países donde la Navidad está prohibida; por celebrarla hay cárcel

LA VERDAD NOTICIAS

La Navidad es una de las festividades más celebradas a nivel mundial. Cada diciembre, millones de personas decoran sus hogares, colocan árboles, encienden luces y organizan reuniones familiares. En muchas ciudades, los villancicos y los mercados navideños forman parte del paisaje cotidiano.

Sin embargo, esta celebración no es universal. De acuerdo con reportes de The Guardian, existen países donde la Navidad no solo está ausente del calendario oficial, sino que está expresamente prohibida. En estos lugares, mostrar un adorno, cantar una canción navideña o intercambiar regalos en público puede derivar en multas, detenciones o incluso penas de cárcel.

¿Por qué algunos países prohíben la Navidad?

En la mayoría de los casos, la prohibición se debe a razones ideológicas, culturales o religiosas. Para ciertos gobiernos, la Navidad representa una influencia extranjera que choca con la identidad nacional o con los principios religiosos que rigen la vida social.

Así, mientras en gran parte del mundo diciembre es sinónimo de festejos, en otros territorios transcurre bajo estricta vigilancia, sin luces ni símbolos navideños visibles.

Países donde la Navidad está prohibida

Según información recopilada por Gizmodo y medios internacionales, existen al menos cinco países donde la Navidad está completamente vetada y cualquier manifestación pública puede considerarse una falta grave.

Corea del Norte

En Corea del Norte, la Navidad fue erradicada de la vida pública en 2016. El régimen prohibió cualquier reunión que incluyera música o consumo de alcohol, elementos habituales de la festividad. Aunque la constitución reconoce formalmente la libertad religiosa, en la práctica no se permite la celebración pública de ritos cristianos.

Para el gobierno norcoreano, la Navidad es un símbolo extranjero y un desafío ideológico. Un árbol iluminado o un villancico pueden interpretarse como un acto político. Las sanciones van desde detenciones hasta penas de cárcel, y la vigilancia se intensifica durante diciembre.

Brunei

Desde 2014, Brunei aplica de forma estricta la ley islámica o sharía. Esto derivó en la prohibición total de la Navidad, incluso para extranjeros. Las autoridades consideran que los festejos navideños pueden desviar a la población de las prácticas religiosas locales.

La ley contempla multas elevadas y penas de prisión para quien viole la prohibición. Solo se permite celebrar en la intimidad del hogar y bajo estricta discreción. Cualquier adorno navideño en espacios públicos está prohibido.

Tayikistán

Tras la disolución de la Unión Soviética, Tayikistán eliminó del calendario oficial las festividades no vinculadas a la tradición islámica mayoritaria. Desde 2015, la Navidad desapareció de la vida pública.

Están prohibidos los árboles navideños, disfraces de Papá Noel, fuegos artificiales y la entrega de regalos en escuelas y oficinas. Las autoridades consideran la Navidad una celebración extranjera sin lugar en el Estado actual.

Somalia

En Somalia, la Navidad fue prohibida en 2015. El gobierno declaró que ninguna celebración religiosa no islámica puede realizarse en espacios públicos. Los extranjeros pueden celebrar únicamente en privado.

Cualquier manifestación externa —música, decoraciones o reuniones— está prohibida. Las autoridades consideran que la Navidad puede generar tensiones culturales o problemas de seguridad, por lo que la vigilancia es estricta y las sanciones severas.

China

El caso de China es distinto, ya que la prohibición no es uniforme. En algunas regiones, las autoridades sancionan las celebraciones navideñas en espacios públicos, argumentando que promueven influencias extranjeras y desvían a los jóvenes de las tradiciones nacionales.

En ciertas ciudades se permiten celebraciones discretas, pero en general se desalienta la decoración, la música y los eventos navideños. En muchos casos, la Navidad queda relegada al ámbito privado y asociada más a lo comercial que a lo religioso.

¿Cuál es el origen de la Navidad?

La palabra Navidad proviene del latín nativitas, que significa “nacimiento”. En el cristianismo, conmemora el nacimiento de Jesucristo el 25 de diciembre, aunque la temporada se extiende hasta el 6 de enero, día de Reyes.

Su celebración en diciembre está relacionada con el solsticio de invierno y con antiguas festividades agrícolas. De acuerdo con la UNAM, en la antigua Roma se celebraban las Saturnales, fiestas marcadas por el descanso, la convivencia familiar y el intercambio de regalos.

Fue hasta el siglo IV cuando la Iglesia católica estableció oficialmente la Navidad como fiesta litúrgica. En el año 350, el Papa Julio I propuso fijar el 25 de diciembre como fecha oficial, decisión que buscaba desplazar las celebraciones paganas y facilitar la conversión al cristianismo.

Más allá de luces y regalos, la Navidad surgió con un significado centrado en valores como la paz, la solidaridad y la unión familiar, aunque hoy su celebración, o su prohibición en algunos países, refleja profundas diferencias culturales y políticas en distintas partes del mundo.