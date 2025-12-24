En Atlixco ayuntamiento supervisa que no se venda pirotecnia

Desde Puebla

Con el objetivo de salvaguardar la integridad de las familias durante la temporada decembrina, el Área de Comercio reiteraron la prohibición de la venta, exhibición y almacenamiento de pirotecnia y cohetería en todo el municipio.

A través de la Dirección de Protección Civil Municipal, se informó que esta medida, alineada con las recomendaciones de la Coordinación General de Protección Civil del Gobierno del Estado, busca prevenir accidentes y proteger especialmente a niñas, niños, personas adultas mayores, mascotas y a la población en general.

Asimismo, por instrucciones de Ariadna Ayala, la Dirección de Comercio y Protección Civil realizarán recorridos preventivos para verificar el cumplimiento de esta disposición en establecimientos, puestos semifijos y comercio ambulante.

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala hizo un llamado a la ciudadanía a no comprar ni detonar cuetes, e invitó a celebrar estas fechas con responsabilidad, promoviendo un ambiente seguro, tranquilo y familiar para todas y todos.