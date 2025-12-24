Realizan el operativo Puebla Segura en el Centro Histórico

María Huerta
Como parte del Operativo Puebla Segura, se encuentran en el Centro Histórico los tres órdenes de gobierno, para proteger a los ciudadanos en esta navidad.
En las principales calles se puede observar que elementos de seguridad resguardan la zona, además de hacer recorridos afuera de los negocios.
Cabe destacar que los órdenes de seguridad estarán vigilando esta temporada navideña.
You may also like
-
Navidad 2025: origen, significado y cuándo se celebra en México
-
Recuperan cinco vehículos robados
-
Diciembre, el mes con más picos de accidentes, robos y riesgos viales en México
-
Tania Laure festeja estas fiestas con su versión contemporánea de la icónica canción “Ven a cantar”
-
Localizan al último pasajero de accidente aéreo en Texas; Marina confirma 6 muertos y 2 sobrevivientes