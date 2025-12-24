Realizan el operativo Puebla Segura en el Centro Histórico

María Huerta

Como parte del Operativo Puebla Segura, se encuentran en el Centro Histórico los tres órdenes de gobierno, para proteger a los ciudadanos en esta navidad.

En las principales calles se puede observar que elementos de seguridad resguardan la zona, además de hacer recorridos afuera de los negocios.

Cabe destacar que los órdenes de seguridad estarán vigilando esta temporada navideña.