Un fallecido dejó accidente en la carretera Chignahuapan-Zacatlán

Desde Puebla
Se registró fuerte accidente y una persona perdió la vida en la carretera Zacatlán-Chignahuapan, a la altura del tramo que conecta con la comunidad de Tomatlán.
A pesar de los cuerpos de emergencia y auxilio, se confirmó que la persona ya no contaba con signos vitales.
Hasta el momento se desconoce la identidad de la victima.
You may also like
-
Realizan el operativo Puebla Segura en el Centro Histórico
-
Navidad 2025: origen, significado y cuándo se celebra en México
-
Accidente con volcadura dejó dos lesionados en Caldada Zaragoza
-
5 consideraciones que debes tomar en cuenta en las fiestas de fin de año para cuidar tu salud gástrica
-
Diciembre, el mes con más picos de accidentes, robos y riesgos viales en México