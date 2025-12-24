Un fallecido dejó accidente en la carretera Chignahuapan-Zacatlán

Desde Puebla

Se registró fuerte accidente y una persona perdió la vida en la carretera Zacatlán-Chignahuapan, a la altura del tramo que conecta con la comunidad de Tomatlán.

A pesar de los cuerpos de emergencia y auxilio, se confirmó que la persona ya no contaba con signos vitales.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la victima.