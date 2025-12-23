Pavel Gaspar convive con familias en posadas de Acatlán de Osorio e Izúcar de Matamoros

Desde Puebla

En un ambiente de alegría, unidad y tradición, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Pavel Gaspar Ramírez, convivió con las familias de Acatlán de Osorio e Izúcar de Matamoros, durante la celebración de posadas en estos municipios.

El legislador consideró que estos momentos son de esperanza y fraternidad, donde se prioriza la convivencia. Asimismo, deseó a las familias que pasen felices fiestas, con un espíritu de paz y unión.

Durante la posada de Izúcar de Matamoros estuvo la diputada Azucena Rosas Tapia, mientras que en la de Acatlán de Osorio acudieron autoridades municipales. En ambas demarcaciones, el diputado refrendó el compromiso de trabajar por el bienestar de la Mixteca y de todo el Estado.