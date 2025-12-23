Habrá recolección de basura en Nochebuena; el servicio se suspende el día de Navidad

– _Se exhorta a la población a no sacar la basura el jueves 25 de diciembre_

Desde Puebla

Puebla, Pue., 23 de diciembre de 2025.- El Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla (OOSLMP) informa a la ciudadanía que el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos se realizará con total normalidad el miércoles 24 de diciembre, conforme a las rutas y horarios establecidos en el municipio.

Al mismo tiempo se informa que el 25 de diciembre no habrá servicio de recolección, con motivo de la celebración de la Navidad. Ante ello, se exhorta respetuosamente a las y los poblanos a no sacar la basura durante esa jornada, contribuyendo a evitar acumulaciones en la vía pública y a preservar condiciones adecuadas de limpieza y salubridad.

El servicio de recolección se reanudará con normalidad el 26 de diciembre, por lo que la colaboración ciudadana resulta fundamental para conservar una ciudad ordenada y funcional durante esta temporada.