Sheinbaum: no habrá impuesto para videojuegos

LA JORNADA

Ciudad de México. No habrá impuesto para videojuegos, dejó claro esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Esto ante la dificultad para clasificar si el contenido de ese tipo de entretenimiento es o no violento.

“Es muy difícil distinguir entre un videojuego que tiene violencia y uno que no. Entonces, ¿Cómo le vas a poner un impuesto? ¿Quién va a determinar esa circunstancia?”, apuntó.

Con esto, la mandataria pone fin a la polémica que se generó, sobre todo entre los usuarios habituales de videojuegos, del gravamen de 8 por ciento a ese tipo de contenidos que tengan una línea de “violencia”.

En lugar del impuesto, dijo, se lanzarán campañas dirigidas a jóvenes y adolescentes para hacerles ver “¿a dónde te puede llevar ese tipo de juegos? Muchos de ellos son en línea y generan una adicción al videojuego y promueve conductas de violencia.

“Pero decidimos que el impuesto se quite, tiene muchas implicaciones. Y que haya una campaña de construcción de la paz”, puntualizó.

El tema a revisar frente a los videojuegos es el componente de violencia, señaló el secretario de Salud, David Kershenobich, luego de presentar la encuesta nacional de adicciones 2025, comparada con la anterior, divulgada en 2016.

“Es un fenómeno nuevo, no había mucho en 2016, comparado con lo que hay ahora. Entonces tenemos que analizar con mucho cuidado el contenido de los videojuegos; es un fenómeno nuevo que tiene sus lados positivos también pero hay que regular, ver el contenido que tiene”.

La encuesta, añadió, muestra que en muchos de los casos de violencia, existe a la vez, en quien la ejerce, consumo de drogas, alcohol, por lo que la encuesta muestra medidas.