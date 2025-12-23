Identifican a bebé mexicano que sufrió accidente aéreo en Texas, es originario de Campeche

EL HERALDO DE MÉXICO

Uno de los tripulantes de la aeronave de la Secretaría de Marina que sufrió un terrible accidente aéreo ayer en Galveston, Texas, es un niño de dos años de edad que fue atendido en el Hospital General Dr. Agustín O’Horán, de Mérida, Yucatán, tras presentar quemaduras de consideración en su cuerpo.

Se trata del paciente F.E.R.C., originario de Escárcega, Campeche, quien recibió atención médica especializada en ese nosocomio yucateco.

Menor fue trasladado a Galveston

La familia recurrió a la fundación Michou y Mau para el traslado del menor de Mérida a Galveston, Texas. Las autoridades estatales colaboraron con el traslado del niño y un familiar al aeropuerto a bordo de una ambulancia, horas antes del accidente aéreo.

Como ha dado a conocer la Secretaría de Marina, la aeronave que viajaba rumbo al Hospital de Galveston, Texas, sufrió un accidente y terminó estrellándose cuando se acercaba al aeropuerto. De acuerdo con información oficial, hasta el momento la cifra de fallecidos se elevó a cinco. Dos sobrevivieron y una persona aún no ha sido localizada.