Usará México agua del Río San Juan de Nuevo León para pagar déficit histórico a EU

LA JORNADA

Ciudad de México. Frente al déficit en la transferencia de agua a Estados Unidos, el gobierno de México ha identificado “acciones extraordinarias” para cubrir ese adeudo, entre ellas el tomar volúmenes del Río San Juan, el afluente más importante de Nuevo León.

Esta noche, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó en una nota informativa que esta decisión se ha tomado para atender los compromisos de México referentes a las entregas de agua del Río Bravo a la nación del norte establecidos en el Tratado de Aguas de 1944.

Remarcó que dichas “acciones extraordinarias” se basan en las estipulaciones del propio Tratado y sus actas correspondientes (234 y 331), conforme a la disponibilidad de agua existente en la cuenca mexicana del Río Bravo.

“Estas acciones extraordinarias, incluyen entregas de un volumen de agua del Río San Juan las cuales se realizarán considerando las limitaciones operativas y privilegiando el uso agrícola en México. En este sentido las entregas a los Estados Unidos se realizarán cuando exista disponibilidad operativa en el sistema hidráulico mexicano dando prioridad al consumo humano”.

La cancillería refirió que el Río San Juan —que alimenta la presa El Cuchillo, en Nuevo León—, ha sido utilizado en el pasado para atender los compromisos de entregas de agua del Río Bravo, con fundamento en el Artículo 9 del Tratado y del Acta 331 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas.

“México está dando seguimiento puntual a los compromisos establecidos en el Tratado y en coordinación y diálogo con los usuarios de la cuenca mexicana para su atención, y se reitera que es prioridad garantizar el agua para consumo humano de las poblaciones mexicanas que dependen de estas fuentes”.

En sus redes sociales, el gobierno municipal de General Bravo, Nuevo León, publicó un mensaje en el que alertaba a los ciudadanos para que se mantengan alejados del río San Juan.

“Se hace el conocimiento que a partir de las 12 horas se tiene programada la apertura de una compuerta de la presa del cuchillo. Se recomienda permanecer alejados del río San Juan”, avisó.