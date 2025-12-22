Policías de Tepatlaxco paran labores por falta de pagos y aguinaldo

Desde Puebla
Por la falta de pagos de salarios y aguinaldo del edil morenista Julio González elementos de la policia de Tepatlaxco de Hidalgo suspendieron labores este día.
El grupo de policías señaló que hasta que el ayuntamiento no genere el pago no van a laborar, situación que genera miedo en vecinos, luego de hechos de inseguridad en los últimos días.
Hasta el momento, el edil Julio González no ha dado una postura oficial de la situación y mucho menos se sabe si existirá una solución y si el pago de los policías se va a generar en próximas horas o días.
