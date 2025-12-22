En Atlixco harán jornada de registro gratuito de nacimientos

Desde Puebla
La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, mediante la Jefatura de Registro Civil realizarán una Jornada de Registros de Nacimiento Gratuitos para fortalecer el derecho a la identidad y la certeza jurídica de la población.
La jornada se llevará a cabo el 26 de diciembre de 2025, de 8:00 a 18:00 horas, en las oficinas del Registro Civil, ubicadas en Plaza Moraleda.
Para el trámite se deberán presentar documentos en original y copia, como certificado de nacimiento, identificaciones oficiales y CURP de los padres, además de dos testigos con identificación vigente; otros documentos se solicitarán solo en casos específicos.
Para mayor información, está disponible el 244 443 8237, extensión 2.
