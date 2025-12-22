Sólo sin multas podrán acceder a la exención del pago de la tenencia vehicular: Choco Parra 

María Huerta

El coordinador del gabinete estatal, José Luis García Parra, confirmó que para acceder a la exención del pago de la tenencia vehicular será indispensable que los propietarios no tengan adeudos fiscales.

Es decir, multas de tránsito, especialmente aquellas captadas mediante dispositivos o medios tecnológicos.

Esto va de acuerdo a reforma a la Ley de Hacienda que presentó el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier.