Sólo sin multas podrán acceder a la exención del pago de la tenencia vehicular: Choco Parra 

María Huerta
El coordinador del gabinete estatal, José Luis García Parra, confirmó que para acceder a la exención del pago de la tenencia vehicular será indispensable que los propietarios no tengan adeudos fiscales.
Es decir, multas de tránsito, especialmente aquellas captadas mediante dispositivos o medios tecnológicos.
Esto va de acuerdo a reforma a la Ley de Hacienda que presentó el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier.
